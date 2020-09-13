26 конгресменів-республіканців просять Україну дозволити в'їзд ще двом тисячам хасидів
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Американські хасиди отримали підтримку 26 республіканських членів Конгресу США, які підписали листа до державного секретаря Майка Помпео з проханням закликати Україну впустити американських громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Конгресмени закликають Україну зробити так званий "обмежений релігійний виняток" для близько двох тисяч американських хасидів. У листі йдеться, що паломники поважатимуть українські протиепідемічні вимоги. Зокрема, хасиди згодні "перебувати окремо від місцевого населення".
Автор листа - конгресмен Джефф Данкен - зазначив, що за часів невизначеності на тлі пандемії коронавірусу уряди країн мають дозволяти максимальну гнучкість для виконання релігійних обрядів.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3 000 паломників.