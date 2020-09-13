26 конгресменів-республіканців просять Україну дозволити в'їзд ще двом тисячам хасидів

Американські хасиди отримали підтримку 26 республіканських членів Конгресу США, які підписали листа до державного секретаря Майка Помпео з проханням закликати Україну впустити американських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Конгресмени закликають Україну зробити так званий "обмежений релігійний виняток" для близько двох тисяч американських хасидів. У листі йдеться, що паломники поважатимуть українські протиепідемічні вимоги. Зокрема, хасиди згодні "перебувати окремо від місцевого населення".

Автор листа - конгресмен Джефф Данкен - зазначив, що за часів невизначеності на тлі пандемії коронавірусу уряди країн мають дозволяти максимальну гнучкість для виконання релігійних обрядів.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3 000 паломників.