Український фільм про війну на Донбасі отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт програми.
Головний приз у цьому конкурсі присудили турецькому фільму "Привиди".
Нагороду, яку отримав український фільм, присуджують "найбільш інноваційній стрічці в конкурсі".
Ворожбит прокоментувала нагороду у фейсбуці, а також опублікувала фото.
Як повідомляє Суспільне, "Погані дороги" - дебютний фільм драматургині Наталії Ворожбит, поставлений за її однойменною п'єсою. П'єсу ставили в Лондоні та Києві. Прокат "Поганих доріг" заплановано на наступний рік.
У фільмі йдеться про чоловіків і жінок, життя яких торкнулася війна. Герої - мешканці Донбасу й українські військові, які перебувають з обох боків лінії розмежування.
Головну нагороду основного конкурсу Венеціанського кінофестивалю отримав фільм "Земля кочівників" американської режисерки китайського походження Хлої Чжао. Фільм розповідає про життя жінки, яка втратила житло і змушена кочувати штатами США в будинку на колесах.