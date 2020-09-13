Зеленський пояснив прихильникам Шарія, чому з ними не спілкується: Не можу розмовляти з людьми, які мене не знають, але називають убивцею. ВIДЕО
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Під час робочої поїздки в Одеську область президент Володимир Зеленський зупинився для того, щоб поговорити з прихильниками проросійського блогера Анатолія Шарія, але ті його слухати не захотіли.
Відео спілкування опублікував журналіст Сергій Іванов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський попросив опонентів не кричати, щоб пояснити свою позицію.
"Ви сказали, що я когось вбив, ви в будь-якому місті кажете, що я когось вбиваю. Я не можу спілкуватися з людьми, які взагалі мене не знають, які мене звинувачують у вбивстві. І, власне кажучи, молоді люди, мені дуже шкода, що наше знайомство так почалося і так само закінчилося", - обурився президент.
Опоненти не дали договорити Зеленському, і він закінчив спілкування.
Зазначимо, що прихильники Шарія і сам блогер називають президента вбивцею, оскільки він, на їхню думку, не захищає їх від нападів націоналістів.