Перемир'я на Донбасі за минулу добу не порушували

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі станом на ранок неділі, 13 вересня, залишається стабільною і повністю контролюється українськими військовослужбовцями.

Про це заявляють у пресцентрі операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника зафіксовано не було. Уздовж всієї лінії фронту спостерігалася тиша... Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою", - йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 8:00 неділі, опублікованому на сторінці пресцентру ООС у фейсбуці.

Підрозділи Збройних сил України в повному обсязі дотримуються домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року.

"Українські військовослужбовці, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на небезпечні та провокаційні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати свої завдання", - йдеться у звіті.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українським воїнами.

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