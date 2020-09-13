В Україні за добу 2 476 нових випадків COVID-19, жертвами хвороби стали 30 осіб

В Україні станом на ранок неділі виявлено 2 476 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 547 осіб, 30 хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 12 вересня, повідомлялося про 3 103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордні 3 144 випадки інфікування, 10 вересня - про 2 582 нові випадки COVID-19 за добу, 9 вересня було виявлено 2 551 інфікованого.

Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок неділі 154 335 осіб, померли від початку пандемії від COVID-19 3 178 осіб, видужали 68 893 людини. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 82 264 особи, що на 1 899 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (310), Тернопільській (225), Харківській (180), Львівській (140) областях.

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 2 379 підозр на захворювання COVID-19.

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