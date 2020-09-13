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За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

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За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко. ІНФОГРАФІКА
Кількість жителів Києва, у яких виявлено коронавірус, збільшилася за минулу добу на 310 осіб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За добу COVID-19 виявлено у 310 киян, 52 людини госпіталізовано, - Кличко 01

"Троє хворих померло. Загалом коронавірус забрав життя 269 киян", - написав Кличко.

За інформацією мера, наразі в столиці вже 17 261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Серед нових хворих 166 жінок віком від 18 до 82 років, 15 дівчаток від одного року до 16, 118 чоловіків віком від 18 до 89 років та 11 хлопчиків від 2 до 16 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужало за минулу добу 14 осіб. Загалом коронавірус подолали 5 281 житель Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 70. У Дарницькому - 54. А в Дніпровському районі - 36 випадків", - додав Кличко.

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Топ коментарі

  • Andre Viy
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    Судя по официальным сводкам заболевших данные снимали в субботу до обеда Разница в 1000
  • Вальд Ще
    Та краще вже Кличко, ніж "кобила, що вміє говорити" Верещук.
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