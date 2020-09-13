Окупанти на Луганщині, порушуючи домовленості, збільшили свої траншеї на 380 метрів
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 12 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території було зафіксовано порушення з боку російсько-окупаційних військ.
Зокрема, 10 вересня в полі поблизу населеного пункту Калинове-Борщувате в Луганській області зафіксовано два продовження наявних траншей (протяжністю 180 метрів і 200 метрів).
Українська сторона СЦКК зазначає, що такі факти чітко вказують на порушення Мінських угод і досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню, зокрема п. 1 про заборону наступальних і розвідувально-диверсійних дій.
"Збройні формування Російської Федерації продовжують практику систематичного невиконання режиму припинення вогню і облаштовують фортифікаційні споруди, водночас відкрито нехтуючи наданими гарантіями безпеки", - підсумовують у штабі.