Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ, працівників танкобудівної галузі України з професійним святом - Днем танкістів.

Текст привітання опубліковано на сайті глави держави в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міцна броня, влучний вогонь, швидкість маневру та раптовість застосування грізної бойової техніки роблять танкові підрозділи і військові частини ЗСУ потужною силою, здатною зупинити наступальні дії ворога і здолати його найміцнішу оборону. Проте визначальними є професійна підготовка воїнів цього славетного роду військ, їхня висока організованість, злагодженість, упевненість у своїх силах та готовність будь-якої миті дати належну відсіч противнику", - зазначив президент.

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Він висловив вдячність українським танкобудівникам "за вагомий внесок у нарощування боєздатності української армії".

"Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Батьківщині", - йдеться в привітанні.

Зеленський також вшанував пам'ять загиблих танкістів: "Цього дня ми схиляємо голови перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять".