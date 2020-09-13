Зеленський привітав українських танкістів: Ви потужна сила, здатна зупинити наступ ворога та здолати його найміцнішу оборону
Текст привітання опубліковано на сайті глави держави в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Міцна броня, влучний вогонь, швидкість маневру та раптовість застосування грізної бойової техніки роблять танкові підрозділи і військові частини ЗСУ потужною силою, здатною зупинити наступальні дії ворога і здолати його найміцнішу оборону. Проте визначальними є професійна підготовка воїнів цього славетного роду військ, їхня висока організованість, злагодженість, упевненість у своїх силах та готовність будь-якої миті дати належну відсіч противнику", - зазначив президент.
Він висловив вдячність українським танкобудівникам "за вагомий внесок у нарощування боєздатності української армії".
"Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Батьківщині", - йдеться в привітанні.
Зеленський також вшанував пам'ять загиблих танкістів: "Цього дня ми схиляємо голови перед пам'яттю воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять".