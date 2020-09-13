На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Учора під час проведення комплексу оперативних заходів, спрямованих на недопущення переміщення тютюнової контрабанди, вдалося виявити літак Zenith та затримати пілота-контрабандиста. Завдяки проведеній оперативній роботі охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик, із якого здійснював незаконні польоти "повітряний контрабандист".
Чоловіка оперативники виявили на Черкащині в населеному пункті Хлистунівка. Той якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів.
Усі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували з допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen і приладів для нічного спостереження.
У діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.