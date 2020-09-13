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На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба. ФОТО

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У Черкаській області оперативники Чернівецького прикордонного загону затримали пілота та вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера, який неодноразово порушував кордон із Румунією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба 01

Учора під час проведення комплексу оперативних заходів, спрямованих на недопущення переміщення тютюнової контрабанди, вдалося виявити літак Zenith та затримати пілота-контрабандиста. Завдяки проведеній оперативній роботі охоронці кордону встановили злітно-посадковий майданчик, із якого здійснював незаконні польоти "повітряний контрабандист".

Чоловіка оперативники виявили на Черкащині в населеному пункті Хлистунівка. Той якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів.

На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба 02

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На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба 03

Усі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували з допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen і приладів для нічного спостереження.

У діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.  334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 166
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Прям дальнобойщик из под Черкасс в Румынию на бумажном аэроплане.
  • susanin
    Не на том летают, однако!
    На Черкащині у контрабандиста цигарок до Румунії вилучили літак, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8035
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