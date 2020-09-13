МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням Росією місцевих виборів в окупованому Криму
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Проведення Російською Федерацією псевдовиборів на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є нелегітимним, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - йдеться в заяві МЗС України.
В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що так звані "вибори губернатора Севастополя" і "довибори депутатів" до так званих "державної ради Республіки Крим" та "сімферопольської місцевої ради" становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співпраці в Європі від 1 серпня 1975 року, зобов’язань РФ за двосторонніми міжнародними договорами та інших норм міжнародного права, низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.
"Усі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України", - підкреслюється в заяві МЗС.
У відомстві також закликали іноземні держави і міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і чітко заявити про невизнання результатів так званих "виборів" на тимчасово окупованій території Криму, а також посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, зокрема шляхом розширення санкцій.