Степанов про "десятки тисяч" людей на святкуванні Дня Дніпра: У мене запитання до влади: ви ризики усвідомлюєте?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений масштабним святкуванням Дня міста в Дніпрі в період пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Коли сьогодні вранці я побачив фотографії зі святкування Дня Дніпра, на якому зібралися, напевно, десятки тисяч людей, у мене виникло запитання до місцевої влади", - зазначив Степанов.

Міністр підкреслив, що під час масового скупчення людей ризик спалаху хвороби зростає, тому проведення масштабних концертів ризиковано.

"Знаючи вас (місцеву владу Дніпра. - Ред.), я впевнений, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19, ви усвідомлюєте, які ризики становить ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, як і на території всієї країни. Але так свідомо почати проводити концерти. Я навіть не кажу, що вони заборонені постановою Кабміну, - сказав Степанов. - Навіть кілька людей, що мають коронавірусну хворобу на святкуванні, можуть інфікувати сотні або тисячі. І це вже незабаром ми можемо побачити".

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12-13 вересня в Дніпрі святкують День міста. У рамках святкування відбулися масові заходи, зокрема концерт класичної музики. Музичні твори виконували симфонічний оркестр Festival, духовий оркестр Дніпропетровської академії музики ім. Глінки та київська вокальна джаз-група Mansound.