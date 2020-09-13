Підлітки у Львові жорстоко побили двох літніх чоловіків: один помер, другий впав у кому

У Львові жорстоко побили двох чоловіків. Один із побитих від заподіяних травм помер на місці події, іншого госпіталізували. Він перебуває у комі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУ НП у Львівській області.

"12 вересня близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в покинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій кімнаті цього ж будинку був ще один чоловік із численними тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, співробітники інших служб і підрозділів поліції Львівської області, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львів'янина, атакож його товариша - 64-річного жителя Львова, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Також попередньо медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті, повідомили в ГУ НП.

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"Проведеними заходами було встановлено, що тілесних ушкоджень загиблий та його товариш могли зазнати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки професійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та 18-річного мешканця Жовківського району, причетних до скоєння цього злочину", - розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, незабаром суд обере їм запобіжний захід.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.