"Червона" зона карантину не є підставою для скасування місцевих виборів, - член ЦВК Постівий

Згідно із законодавством, місцеві вибори можуть бути скасовані лише в разі введення воєнного або надзвичайного стану. Потрапляння території до "червоної" зони карантину не є підставою для визнання неможливості проведення там виборів.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постівий акцентував, що наразі у ЦВК немає інформації про наявність будь-яких перспектив скасування або перенесення виборів в Україні або на окремих її територіях у зв’язку з карантином.

Водночас він підкреслив, що скасування або перенесення виборів "теоретично можливі", оскільки вище керівництво країни може запровадити надзвичайний стан. Однак, на думку експерта, це складний процес.

"Наразі казати, що будуть якісь скасування, у нас підстав немає", - сказав член ЦВК.

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Нагадуємо, 15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.