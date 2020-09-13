Кількість учасників маршу опозиції в Мінську перевищила 150 тисяч, протестувальники йдуть до резиденції Лукашенка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Учасники маршу сформували відразу кілька багатотисячних колон. Одна з них рухається Проспектом Незалежності в бік резиденції Олександра Лукашенка. Протестувальники також прямують у бік елітного котеджного селища "Дрозди", де проживає керівництво країни; ще одна група заповнила весь проспект Машерова до перетину з вулицею Тімірязєва.
Волонтери в різних місцях роздають демонстрантам воду і їжу. Серед протестувальників багато людей з дітьми, в тому числі у візочках.
Співробітники силових структур в Мінську перешкоджають руху протестувальників до елітного котеджного селища "Дрозди".
Колоні протестувальників на проспекті Переможців поруч з торговим центром "Арена Сіті" перегородили дорогу співробітники ОМОН. Вони оточили перші групи мітингарів, укладають людей на землю, і потім відводять в автозаки. Поруч з торговим центром налічується близько 10 таких автобусів.
Крім того, відбуваються затримання людей біля Крупецького кладовища. За даними спостерігачів, в цілому кількість затриманих перевищила 300 осіб.
Попереджувальні постріли в повітря прозвучали біля оточення поруч із селищем "Дрозди" в Мінську, коли там почали збиратися учасники опозиційного маршу.
Після того, як одна з багатотисячних колон зібралася біля оточення і кількість протестувальників стала швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря. Інформації про характер зброї і постраждалих немає.
У МВС Білорусі повідомили, що близько 250 учасників протестної акції затримані в різних районах Мінська в неділю. За оцінкою МВС Білорусі, протестувальників у республіці не більше 3 тис. осіб. У Мінську зачинено сім центральних станцій метро.