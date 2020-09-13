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Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов

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Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов
Загальний збиток, нанесений Росією Україні окупацією Криму, становить близько 1 трильйона гривень.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням посиланням на "Радіо Свобода".

"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише щодо Криму збитки сягають одного трильйона гривень. Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу", - зазначив Мамедов.

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Топ коментарі

  • Don Bessam dc0e2bc1
    то по курсу 8грн?не продешеви,блин.
  • Люцифер
    Збитки України від окупації Криму Росією сягають 1 трильйона гривень, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3171
  • dappled gray
    Крым был глубоко дотационный. Теперь одна экономия.
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