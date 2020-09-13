Учасники "Маршу героїв" у Мінську почали будувати барикади, - ЗМІ

На вулиці Тімірязєва в центрі Мінська учасники "Маршу героїв" почали зводити барикади.

Про це повідомили "Інтерфакс-Захід" очевидці, пише Цензор.НЕТ.

Учасники маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.

Водночас руху транспорту на вулиці немає. Проїжджа частина заповнена протестувальниками.

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Раніше в СК Білорусі попереджали, що "створення перешкод, установка барикад, постів або використання інших інструментів для блокування нормальної і безпечної роботи комунікацій всіх видів транспорту заборонені і можуть спричинити за собою не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність, яка настає з 16-річного віку".

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь йдуть затримання людей, які вийшли на вулиці на акції протесту.