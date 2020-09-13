Клінічні випробування українського препарату для лікування хворих на COVID-19 тривають, - Степанов
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами Степанова, МОЗ стежить за різними пропозицями науковців та відповідними дослідженнями у світі, однак орієнтується на інші способи боротьби з коронавірусом.
"Ми зараз зосереджені не просто на просто переливанні плазми крові від перехворілих, бо вона (ця процедура. - Ред.) не дала гарні результати і не надана до протоколів лікування у інших країнах", - сказав очільник МОЗ.
За його словами, Україна орієнтується на виробництво іншого лікарського засобу.
"Україна зосереджена на виробництві гіперімунного імуноглобуліну з цієї крові - це лікарський засіб, який може використовуватися (при лікуванні COVID-19. - Ред.). Його випробування ще тривають. Але та попередня інформація, яка існує, (свідчить. - Ред.), що саме гіперімунний імуноглобулін може мати хороші результати у процесі лікування. А в Україні тривають клінічні випробування препарату "Біовен". Це саме імуноглобулін для лікування хворих на COVID-19. Клінічні випробування не закінчилися, але ми розраховуємо на гарні результати цих випробувань", - резюмував він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування українського лікарського засобу "Біовен", призначеного для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).
У травні повідомлялося, що клінічні випробування лікарського засобу для боротьби з коронавірусом "Біовен" відбуваються виключно за згодою пацієнта.