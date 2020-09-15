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Була домовленість не про інспекцію терористами українських позицій під Шумами, а про відвідування місця в "сірій зоні" як винятку, - Резніков

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Була домовленість не про інспекцію терористами українських позицій під Шумами, а про відвідування місця в "сірій зоні" як винятку, - Резніков
Інформація про те, що мала відбутися інспекція на українських бойових позиціях біля Шумів, є міфом, повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Міф про те, що мала бути інспекція на українських позиціях бойових. Це неправда, навіть про це не було мови", - сказав Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Віцепрем'єр зазначив, що йшлося про розслідування як виняток, яке було погоджено зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі послом Гайді Грау.

"Далі йшло обговорення як виняток, доведення, що довіряти висновкам СММ ОБСЄ треба, було проговорено з узгодженням з пані Гайді Грау - вона наголосила, що це виняток, вона провела консультації зі своїми колегами - як виняток буде зроблено розслідування з можливістю на місці прийти в "сіру зону" і подивитися, чи свіжа там розкопана траншея або вже стара. Не йшлося про відвідини бойових позицій українських Збройних сил. Йшлося про відвідування спільно в режимі СЦКК, в присутності представників ОБСЄ цього місця в "сірій зоні". Про жодну інспекцію бойовиками українських бойових позицій не йшлося, і прошу цей міф не поширювати", - повідомив Резніков.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    😀😀😀
    Даа
    И Козак ничего про выборы не говорил
    И 87 летнего украинофоба Фокина внучка не пристроила на работу в ТКГ
    Короче совсем эта ТКГ ЗАВРАЛАСЬ
  • Small Jerboa
    И опять поперли гнилые ОТМАЗКИ!
    "Посещение" - наверное туристическое? Музея?
  • vismavista
    Смешно. Особенно, когда сам Кравчук в первый день-сказал,шо для мира все средсва хороши. В том числе и "инспекция позициЙ ВСУ". Теперь отбрехиваются.
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