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Загроз для безвізового режиму між Україною і Євросоюзом немає, - Кулеба

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Загроз для безвізового режиму між Україною і Євросоюзом немає, - Кулеба
Не існує жодних загроз безвізового режиму України з ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.

"По-перше, я не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися, як ви сказали, в триєдине братство, сестринство. Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух у ЄС, у НАТО. Це абсолютно категорично... По-друге, я хочу дуже чітко заявити, що немає жодних загроз безвізу з ЄС", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що не чує від міжнародних партнерів України предметних претензій про руйнування антикорупційної інфраструктури.

"Я в силу роботи багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру ... Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо з усіх питань, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, який нам виставляють, годі й казати. Є нормальний діалог", - додав міністр.

Також читайте: Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з ЄС, - доповідь Єврокомісії

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Solo
    Такова именно стратегия пророссийского реванша в Украине, которой неукоснительно следует Зеленский, его Офис во главе с Ермаков и прочая сволочь, типа Портнова и пр.
    Первый этап - разосраться с Западом и потерять его поддержку.
  • Леонід Мефодовський
    Брешеш...
    Якщо зє блазень під себе поламає ***** з САПом та продовжить мочити опозицію та невдобні ЗМІ, то можемо залишитись з носом...
  • Diesel_Sasha
    угроз нет - дезебілам його просто відмінять і все
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