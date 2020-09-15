Загроз для безвізового режиму між Україною і Євросоюзом немає, - Кулеба

Не існує жодних загроз безвізового режиму України з ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.

"По-перше, я не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися, як ви сказали, в триєдине братство, сестринство. Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух у ЄС, у НАТО. Це абсолютно категорично... По-друге, я хочу дуже чітко заявити, що немає жодних загроз безвізу з ЄС", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що не чує від міжнародних партнерів України предметних претензій про руйнування антикорупційної інфраструктури.

"Я в силу роботи багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру ... Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо з усіх питань, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, який нам виставляють, годі й казати. Є нормальний діалог", - додав міністр.

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