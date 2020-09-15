Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом. ВIДЕО

Мешканці населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу, який стався в ніч на вівторок, 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Києва оперативного" у фейсбуці.

На місце події виїхали пожежники.

Місцеві мешканці заявили, що звук вибуху був схожий на падіння літака.

У службі "101" повідомили, що стався вибух газу, написали в чаті села Круглик.

Інформацію про вибух агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в Нацполіції.

"У районі с.Чабани прорвало газову трубу в полі діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключено електропостачання вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає", - наголошується в повідомленні агентства.