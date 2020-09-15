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Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом. ВIДЕО

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Потужний вибух на газопроводі високого тиску стався в селі Чабани під Києвом. ВIДЕО
Мешканці населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу, який стався в ніч на вівторок, 15 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці "Києва оперативного" у фейсбуці.

На місце події виїхали пожежники.

Місцеві мешканці заявили, що звук вибуху був схожий на падіння літака.

У службі "101" повідомили, що стався вибух газу, написали в чаті села Круглик.

Інформацію про вибух агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в Нацполіції.

"У районі с.Чабани прорвало газову трубу в полі діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключено електропостачання вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає", - наголошується в повідомленні агентства.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Владимирович eb432179
    Как по мне єто кацапы дестабилизируют обстановку в стране...
  • ИгорьДВ
    Как то он на удивление "вовремя" взорвался. Как раз когда поднялась тема "Северного потока-2". Сейчас из-за поребрика вой поднимется, что Украина не надежный поставщик.
  • Яр Холодний
    Колись існувало прислів"я, що виникло з вислову одного з європейських монархів - "Гармати - останній доказ королів...". Якщо проаналізувать діяльність Росії і її правлячої верхівки за останні чверть століття, то можна це прислів"я інтерпретувать: "Терористичні акти - останній доказ Росії...". Каширське шосе, Волгодонськ, Беслан, Норд-Ост, Рязань, вбивства та отруєння політичних опонентів, диверсії на складах *********** в Україні, починаючи з Новобогданівки.... І я не здивуюсь, якщо у цього вибуху теж будуть стирчать вуха Кремля...
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