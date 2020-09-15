Слідство розглядає чотири основні версії нападу на Балуха, - Сущенко

Слідство розглядає чотири основні версії побиття колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха.

Про це повідомив колишній політв'язень Кремля журналіст Роман Сущенко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (14 вересня. - Ред.) запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі спричинення/отримання тяжких тілесних ушкодждень Володимиру Балуху.



Запитання були по суті. Слідство цікавили найдрібніші деталі. З огляду на зміст запитань та їхню кількість, слідчі доволі серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події", - написав він.



За словами Сущенка, правоохоронці розглядають чотири основні версії: нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень Володимиру.



"Окремі обставини цього драматичного інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його як версію не відкидають. Решта версій залишається робочими і відпрацьовуються", - зазначив він.



Також Сущенко додав, що судово-медична експертиза не завершена і від її висновків залежить успіх розслідування: "На жаль, медична картка та інші дані Володимира Балуха залишилися в окупованому Криму і їхня відсутність ускладнює з'ясування важливих фізичних відомостей, які могли би пролити світло у справі".



"Не додає оптимізму для об'єктивного розслідування та обставина, що в ніч із 7 на 8 вересня у Києві була злива. Її наслідки значно ускладнили отримання необхідних речових та інших доказів.

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Попри це, слідство з'ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він опритомніє і зможе свідчити.

Сподіваюся на найкращих українських лікарів", - написав він.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс Президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.