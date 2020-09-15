Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами

США в разі переобрання президента продовжать страждати від стихійних лих через нездатність Дональда Трампа визнати проблему кліматичних змін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден.

"Дональд Трамп із його запереченням кліматичних змін міг і не бути причиною цих лісових пожеж, і рекордних повеней, і рекордних ураганів, але якщо він обереться на другий термін, то такі події продовжать ставати дедалі звичнішими, більш руйнівними і більш смертоносними", - сказав Байден.

Він назвав Трампа "палієм клімату" і звинуватив його в нездатності взяти відповідальність за нинішню кризу з пожежами на заході країни.

"Нам потрібен президент, який поважає науку, який розуміє, що руйнування від змін клімату вже є", - сказав Байден.

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Тим часом, раніше в понеділок Трамп прибув у штат Каліфорнія, щоб на місці оцінити збитки від лісових пожеж і зустрітися з місцевими і федеральними чиновниками.

На заході Сполучених Штатів цього літа пожежі знищили тисячі будинків і кілька невеликих містечок. Жертвами пожеж стали, за даними телеканалу CNN, щонайенше 29 осіб.