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Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами

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Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами
США в разі переобрання президента продовжать страждати від стихійних лих через нездатність Дональда Трампа визнати проблему кліматичних змін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден.

"Дональд Трамп із його запереченням кліматичних змін міг і не бути причиною цих лісових пожеж, і рекордних повеней, і рекордних ураганів, але якщо він обереться на другий термін, то такі події продовжать ставати дедалі звичнішими, більш руйнівними і більш смертоносними", - сказав Байден.

Він назвав Трампа "палієм клімату" і звинуватив його в нездатності взяти відповідальність за нинішню кризу з пожежами на заході країни.

"Нам потрібен президент, який поважає науку, який розуміє, що руйнування від змін клімату вже є", - сказав Байден.

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Тим часом, раніше в понеділок Трамп прибув у штат Каліфорнія, щоб на місці оцінити збитки від лісових пожеж і зустрітися з місцевими і федеральними чиновниками.

На заході Сполучених Штатів цього літа пожежі знищили тисячі будинків і кілька невеликих містечок. Жертвами пожеж стали, за даними телеканалу CNN, щонайенше 29 осіб.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • di Carmine
    Цикаво, как можно климат поджечь?
  • Olga Svitla
    Такі заяви Байдена викликають здивування і огиду, отакі вони, демократи. Країною повинні керувати республіканці. А природна стихія не залежить від президента, вона може бути викликана зовнішнім агресором по програмі погодної війни, про це писали російські газети, ще під час землетрусу у Вірменії, коли загинуло у місті Спітак 45 тисяч жителів. Писали, щоб викликати землетрус, досить кинути ракету в сейсмічно небезпечну зону, також і цунамі.
  • Владимир Николенко 123e1460
    дозволити китаю будувати тисячі шкідливих підприємств а самим сосати лапу.
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