Зеленський: "Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану"

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує білоруський народ, який "бореться за свободу і демократію, без агресії та насильства", але, на його погляд, Білорусь "може отримати щось на кшталт Майдану", якщо влада відмовиться від діалогу з протестувальниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.новини, про це Зеленський сказав в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.

На запитання, чи можна порівняти протести в Білорусі з Майданом, він сказав: "Я не знаю. Але я однозначно підтримую білоруський народ. Люди борються за свободу і за демократію, без агресії та насильства. Ніхто не кидає каміння, ніхто не підпалює будинки" .

Він зазначив, що багато демонстрантів у Білорусі "зазнають жорстокого поводження з боку держави".

"Для мене важливо, щоб не було кривавої лазні. Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на кшталт Майдану. Чого я поки не бачу - але я не фахівець з Білорусі - так це символічного лідера, навколо якого люди можуть згуртуватися. У будь-якому разі важливо, щоб білоруси самі вирішували своє майбутнє", - сказав Зеленський.

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На запитання, чи може Білорусь продовжувати виступати посередником між Україною і Росією після того, як зараз Олександр Лукашенко "явно встав на бік Москви", президент сказав: "Чесно кажучи, не знаю. Вважаю розумним почекати, поки ситуація в Білорусі знову не стабілізується" .

22 серпня в інтерв'ю Euronews Зеленський сказав, що на місці Лукашенка провів би нові вибори.

23 серпня у МЗС Білорусі попросили президента України займатися справами своєї країни, а не роздавати поради сусідам.