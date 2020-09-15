В Україні за добу 2905 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 159 702 особи
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 14 вересня повідомлялося про 2462 нові випадки, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордних 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 159 702 особи, померли від початку пандемії 3264 особи (за добу 53), видужалих - 70 810 (за добу 1267). Нині в Україні на COVID-19 хворіє 85 628 осіб, що на 1585 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні на 20,93% перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Тернопільській (390), Харківській (307), Одеській (306) областях, Києві (285), Львівській (186), Івано-Франківській (153), Чернівецькій (142), Київській (118) і Черкаській (109) областях.