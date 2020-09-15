Закінчення війни і повернення українських територій - це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що головним пріоритетом для нього є закінчення війни і повернення українських територій.

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю австрійській урядовій газеті Wiener Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли я щось обіцяю, це - не просто порожні слова. Закінчення війни та повернення українських територій - це мій головний пріоритет. І це не якісь романтичні обіцянки", - заявив Зеленський, коментуючи питання щодо своїх передвиборчих обіцянок та їхньої реалізації після обрання.

Водночас він визнав, що втілити ці обіцянки - "непросто".

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"Але ми вже багато чого досягли. Ми повернули 140 людей з полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів більше не було. Це всі бачать, і Європа теж це бачить. Іноді бувають вистріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре", - цитує Wiener Zeitung Зеленського.

Президент України також вказав на те, що наразі на тимчасово непідконтрольних уряду територіях Донбасу спостерігається гуманітарна катастрофа, багато людей заразилися коронавірусом.

"Але люди, які живуть в окупованій частині Донбасу, також бачать, як живуть українці по той бік фронту - краще. У шахтарів на окупованому Донбасі все погано: вони не отримують нормальної заробітної плати й мусять платити високі ціни на воду та електроенергію. Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення", - зазначив Зеленський.

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На його переконання, внутрішній конфлікт на окупованій території Донбасу є можливим, адже людям погано живеться, а також там є багато проукраїнськи налаштованих людей.