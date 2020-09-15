Рада сьогодні планує ухвалити заяву про події в Білорусі, змінити Регламент і розглянути законопроєкт про підтримку туризму і креативних індустрій

Верховна Рада планує 15 вересня ухвалити заяву щодо подій у Республіці Білорусь.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, другим питанням у вівторок планується включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо проєкту постанови № 3053а "Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь". У документі міститься оцінка поточної ситуації в республіці, засуджуються методи влади щодо її вирішення, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та Організації Договору про колективну безпеку для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до врегулювання кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Також читайте: У Раді пропонують урізати частину виплат 25 депутатам за прогули на комітетах

Розпочати ж засідання депутати мають із розгляду проєкту постанови №3050а-2 про включення до порядку денного сесії 84-х питань.

У вівторок парламентарії планують розглянути чотири законопроєкти, ініційовані Президентом і визначені ним як невідкладні. Це, зокрема, проєкти законів №3553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку", №3915 "Про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні", №3984 "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" і №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура

У другому читанні ВР має розглянути законопроєкт №3608, яким пропонується внести зміни до Регламенту роботи ВР і, тим самим, переглянути графік проведення пленарних засідань. Цим документом передбачається проведення у вівторок, середу та четвер засідань із 10:00 до 15:00 (у п’ятницю з 10:00 до 16:00) із перервою з 12:00 до 12:30.