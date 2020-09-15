"Доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - віцепрем'єр Стефанишина
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Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що всі країни на порозі другої хвилі коронавірусу. Вона сподівається, що до кінця 2020 року будуть завершені тестування вакцин від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами віцепрем'єра, уряд України включився в глобальні зусилля з розробки вакцини.
"До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і саме доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення", - зазначила Стефанишина.