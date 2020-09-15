За добу коронавірус виявили у 171 дитини та 145 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 159 702 особи. З них 10 327 дітей, а також 13 100 медпрацівників.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2905 осіб. З них 171 дитина, а також 145 медпрацівників. Госпіталізовано 546 осіб. Зафіксовано 53 летальні випадки. Водночас одужали 1267 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За словами міністра охорони здоров'я, за весь час пандемії в Україні інфікувалися 159 702 особи. З них 10 327 дітей, а також 13 100 медпрацівників.

"Загалом одужали 70 810 пацієнтів, а летальних випадків - 3264", - додав Степанов.

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