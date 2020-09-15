Навальний відмовився співпрацювати з РФ на запит Москви до Німеччини про правову допомогу, - NYT

Опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в берлінській клініці "Шаріте" після отруєння, в розмові з представником прокуратури ФРН відмовився співпрацювати з російською стороною на запит Москви до Німеччини про надання правової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в понеділок, 14 вересня, повідомила газета The New York Times (NYT) із посиланням на високопосадовця органів безпеки ФРН.

"Він повністю обізнаний про свій стан, повністю усвідомлює, що сталося і де він перебуває", - сказав співрозмовник виданню на умовах анонімності.

Розмова відбулася через кілька годин після того, як лабораторії Франції і Швеції підтвердили висновки бундесверу, який заявив, що політик був отруєний нервово-паралітичною речовиною з сімейства "Новачок". "На даному етапі три лабораторії незалежно одна від одної надали докази того, що речовина з групи "Новачок" є причиною отруєння Навального", - підкреслив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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"Ми відновлюємо заклик до Росії пояснити, що сталося", - додав він.

Олексій Навальний залишається під посиленою охороною в лікарні. Представник органів безпеки ФРН заявив NYT із посиланням на представника прокуратури ФРН, що після одужання політик має намір повернутися в Росію.

"Він не планує" залишатися в Німеччині, підкреслив співрозмовник газети.

"Він хоче повернутися додому, в Росію, і хоче продовжити свою місію", - додав він.

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Ні сам російський опозиціонер, ні його представники поки ніяк не прокоментували публікацію американської газети. Прессекретарка Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш раніше говорила, що "перевірені відомості про стан Олексія можуть надійти тільки від лікарів клініки або від неї". Будь-яка інформація про здоров'я політика оприлюднюється берлінської лікарнею виключно після схвалення дружини, Юлії Навальної.

Лікарі берлінської клініки "Шаріте" 14 вересня повідомили, що Навального "повністю відключено від апарату штучної вентиляції легенів, його стан стає дедалі мобільнішим, і він вже може ненадовго вставати з ліжка".

Олексію Навальному стало зле на борту літака по дорозі з Томська в Москву 20 серпня. Лайнер екстрено приземлився в Омську, де Навального госпіталізували. 22 серпня за бажанням родичів його доставили для лікування в клініку "Шаріте" в Берліні. Політик перебував у штучній комі 19 днів.

Уряд Німеччини 2 вересня повідомив, що з ініціативи берлінської клініки "Шаріте" в лабораторії бундесверу була проведена токсикологічна експертиза аналізів Олексія Навального. У результаті обстеження було виявлено докази, що однозначно вказують на отруєння хімічною нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". В уряді ФРН підкреслили, що висновки фахівців бундесверу не підлягають сумніву. Москва заперечує звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера.

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