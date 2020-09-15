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Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який "не залишить повітря для корупції"

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Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який "не залишить повітря для корупції"
Голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив про вихід на фінальну стадію реалізації будівельної реформи.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зустрілися з асоціацією забудовників, а також відбулася дуже важлива зустріч з прем'єр-міністром Шмигалем з приводу видачі будівельних дозволів і реформи ДАБІ. Цього разу зустріч із прем'єром минула вкрай конструктивною. Ми домовилися про всі основні положення закону, і він буде ухвалений найближчими тижнями", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, суть реформи полягає в тому, що замість державних органів вводяться приватні інспектори, які "зацікавлені, щоб будувалося більше і щоб не було корупції. Ці інспектори відповідають за брак власним майном, тому не зацікавлені у фальсифікаціях і зниженні безпеки будівництва".

"Ця система діє в Австралії, Новій Зеландії та ще кількох інших дуже розвинених країнах. Ми особливо хочемо ввести її в Україні, бо вона буквально не залишить повітря для корупції. Ми працюємо над цим вже кілька місяців, і, здається, ми прийшли до логічного завершення", - підсумував Саакашвілі.

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Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який не залишить повітря для корупції 01
Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який не залишить повітря для корупції 02

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • cloud2009 26ea8082
    Зе-грузин живет в какой то своей гашишной реальности...

    как будто с Марса пишет..
    кланы олигархов наверняка прикалываются с него как с юродивого.. - Беня, Ахметов, Пинчук и др..
  • Герхард
    Михо продолжает генерировать виртуальные реформы...
  • Чайка Київ
    В Австрії ціна будівництва доріг, за рік, виросла в два рази і більше? Чи ідіотам "какаяразница", аби повітря зіпсувати?
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