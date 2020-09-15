США не визнають "виборів" окупантів у Криму: Росія знову порушила суверенітет України, санкції триватимуть

Посольство США в Україні засуджує і не визнає проведення Російською Федерацією 13 вересня так званих "виборів" у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці у твітері у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо і не визнаємо так звані вибори, проведені в Криму і Севастополі 13 вересня. Знову Росія порушила суверенітет України на території, яку Росія насильно захопила і спробувала анексувати. Санкції триватимуть, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом та не вийде з Донбасу", - зазначили в посольстві.

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Як повідомлялося, міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" у незаконні органи, утворені російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і Севастополь.