Відновлення пошкодженої ділянки газопроводу під Києвом триватиме 2-3 дні, - оператор ГТС України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ТОВ "Оператор ГТС України".
Зазначається, що як тільки диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянку газопроводу, на якій сталася аварія, було відключено, а витік локалізували. Були оперативно організовані відповідні перемикання на інші газопроводи, тому транспортування газу споживачам не припинялося.
Зараз на місці працює поліція та встановлюються причини аварії. Після завершення слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків, за попередніми оцінками відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу триватиме 2-3 дні.
Про деталі та завершення ліквідації аварії буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, в ніч на вівторок у полі в районі населеного пункту Чабани (Київська обл.) стався вибух на газопроводі високого тиску, який качає газ на Європу.
У ДСНС заявили, що сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску.