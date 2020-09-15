Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв "#бати, як тупих свиней" співробітників, які не будуть йому підкорятися, - Маселко
Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.
"З моїх джерел мені відомо, що, добряче хильнувши, він почав вимагати від підлеглих клястись йому у вірності та готовності виконувати будь-які накази. А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней", - розповів Маселко.
За словами Маселка, Петришину заперечив зампрокурора Олександр Божко, заявивши, що він собі дозволяє неприпустиме і прокурор має керуватись законом, а не вказівками, однак Петришин відразу ж "почав використовувати свої повноваження та створювати Божку проблеми на роботі". При цьому Маселко уточнив, що "Божко це той прокурор, який не побоявся піти проти Портнова, який теж його обіцяв "ви*бати у тупий собачий рот".
Зараз, зазначив адвокат, Петришин дає пресконференцію, щоб "відбілити" свою вчорашню поведінку.