Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв "#бати, як тупих свиней" співробітників, які не будуть йому підкорятися, - Маселко

Новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин у перший же день влаштував на роботі бенкет, на якому змушував підлеглих "клястись йому у вірності" та обіцяти "виконувати будь-які накази".

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"З моїх джерел мені відомо, що, добряче хильнувши, він почав вимагати від підлеглих клястись йому у вірності та готовності виконувати будь-які накази. А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней", - розповів Маселко.

За словами Маселка, Петришину заперечив зампрокурора Олександр Божко, заявивши, що він собі дозволяє неприпустиме і прокурор має керуватись законом, а не вказівками, однак Петришин відразу ж "почав використовувати свої повноваження та створювати Божку проблеми на роботі". При цьому Маселко уточнив, що "Божко це той прокурор, який не побоявся піти проти Портнова, який теж його обіцяв "ви*бати у тупий собачий рот".

Зараз, зазначив адвокат, Петришин дає пресконференцію, щоб "відбілити" свою вчорашню поведінку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий прокурор Тернопільщини Петришин з 2013 року нажив дві квартири, 200-метровий будинок, земельні ділянки та чотири автомобілі, - ЦПК