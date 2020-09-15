Венедіктова підпише підозру "слузі народу" Юрченку, якщо будуть підстави, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписуватиме всі необхідні слідчі дії з приводу нардепа Олександра Юрченка, якщо будуть такі підстави.

Про це Арахамія сказав журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це питання вчора обговорювали на фракції. Наскільки мені відомо (і вчора це підтвердив на "Свободі слова" пан Ситник), в Офіс генпрокурора детективи НАБУ за підозрою не зверталися. Це скидається зараз на чутки, але немає жодного офіційного документа... Наскільки мені відомо, якщо будуть підстави, вона підписуватиме всі необхідні слідчі дії", - сказав Арахамія.

Він додав, що фракція "Слуга народу" не захищатиме нікого з нардепів, якщо вони замішані в корупції.

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Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.