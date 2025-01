До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", - глава ФДМ Сенниченко

Вчора до державного бюджету України надійшли 1 млрд 111 млн 111 тис. 222 грн від продажу готелю "Дніпро".

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Фонд держмайна провів прозорий аукціон з приватизації "Дніпра" 15 липня. З того часу на кожне наше повідомлення про успішну приватизацію готелю не раз доводилося чути від скептиків: "Спочатку покажіть гроші!". Що ж, показуємо) З моменту оголошення результатів аукціону кошти переможця відкритих торгів проходили ретельну перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства. Нагадаю, ключова із них: не допустити російського капіталу на приватизовані українські підприємства. Перевірка на доброчесність - це прозора покрокова процедура, якої Фонд держмайна дотримується неухильно", - розповів він.

"Компетентними органами встановлено, що усі перевірки принесли позитивний результат, усі передбачені законодавством процедури – пройдено. Переможець аукціону виконав умови для отримання права власності на актив. Тож сьогодні новий власник готелю "Дніпро", який виборов це право в ході відкритого аукціону, перерахував гроші за актив до держбюджету в повному обсязі", - додав Сенниченко.

Читайте також: На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна

"Україна відкрита для інвестицій" - надпис на банері, розміщений на фасаді готелю "Дніпро" в переддень його, тепер уже впевнено й голосно кажемо, УСПІШНОЇ приватизації. Так і є. Для Фонду держмайна України цей аукціон став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за новими, прозорими правилами, впровадженими новою командою Фонду. З початку року Фонд оголосив більше півтори тисячі аукціонів. Запит на чесність та справедливість в суспільстві надзвичайно висока і місія Фонду повернути довіру громадян та бізнесу до держави. The best is yet to come!" - резюмував Сенниченко.