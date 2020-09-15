Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців

Міноборони запрошує виробників сухих пайків і їх комплектуючих взяти участь у торгах та надати міністерству і Збройним Силам мінімально можливу ціну за продукт максимально високої якості, щоб у різних умовах наші військовослужбовці харчувалися якісною їжею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України полковник Олександр Хмиз.

На сьогодні є три варіанти організації харчування військовослужбовців. Перший — це "гаряче", яке наразі пріоритетне. Другий — забезпечення повноцінним харчуванням із використанням т. зв. 15-ї норми добового польового набору сухих продуктів у двох варіантах: для польових та для повсякденних умов. І третій —10-та норма, яка використовується в основному у військових частинах для окремих завдань.

Хмиз розповів, що сухий пайок за 10-ю нормою є дещо застарілим, адже розроблявся ще у 2001 році (на відміну від 15-ої норми, розробленої у 2016 році). Тож йде робота над його покращенням, з урахуванням аналізу досвіду використання. Наразі щодо 10-ї норми перероблено технічну документацію для проведення закупівлі таких пайків. Вона включатиме 24 раціони і забезпечуватиме повноцінне харчування військовослужбовців на один прийом їжі.

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"Зважаючи на відгуки військовослужбовців, також прийнято рішення пакувати продукти цього набору у "реторт пакети". Вони дозволяють зберігати страву довше, в різних умовах. Розробка цього сухпайка вже на завершальній стадії. Сподіваюся, що до кінця цього року буде закуплено контрольну партію у новій "реторт упаковці", — повідомив Хмиз.

У Міноборони відзначають, що закупівля 10-ї норми сухого пайка не є пріоритетною в наступному році. На сьогодні вони закуповуються до виконання договорів у 2020-му році.

За словами полковника Олександра Хмиза, сьогодні є можливість замовити як 15-ту, так і 10-ту норму. Рішення про це приймають командири військових частин, у залежності від завдань, які постають перед підрозділами. Сухий пайок (15-та норма) здатна забезпечити повноцінне харчування на добу впродовж необмеженого терміну. Натомість, сухий пайок (10-та норма), використовується упродовж не більше трьох діб. Своєю чергою 15-та норма дає можливість забезпечити повноцінне харчування бійців там, де неможливо приготувати гарячу їжу. Ці два пайки взаємодоповнюють харчування в різних умовах.

"Запрошуємо виробників сухих пайків та їх комплектуючих взяти участь у торгах і надати Міністерству оборони та Збройним Силам мінімально можливу ціну за максимально високої якості продукту, аби в різних умовах наші військовослужбовці харчувалися якісною їжею", — наголосив представник Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України.