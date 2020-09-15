Зеленський вибрав трьох кандидатів у комісію з обрання директора ДБР

Президент Володимир Зеленський визначив три кандидатури до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ. Згідно з документом, Президент визначив для включення до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР проректора Академії адвокатури Аліну Бірюкову; завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олександра Головка та професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Оксану Кучинську. Водночас глава держави звільнив від виконання обов'язків членів конкурсної комісії Оксану Квашу, Олександра Костенка та Віктора Кощинця. Також читайте: Сум'яття в процес проведення конкурсу на посаду директора ДБР вніс коронавірус, - Соколов

Автор: Наталя Джума