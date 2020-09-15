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Зеленський і президент Австрії Ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму, - ОП

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Зеленський і президент Австрії Ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму, - ОП
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Республіки Австрія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент акцентував увагу на тому, що його перший міжнародний візит після оголошення карантину через COVID-19 – саме до Австрії.

Зеленський проведе переговори з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Президенти України та Австрії візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Зеленський та його дружина візьмуть участь у церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Оно там будет толкать идеи как "всё взять и поделить"?
  • Гарик Не инженер 95f3ebc6
    Только не давайте Зеро в руки микрофон, пусть только согласно машет гривой...
  • Серый Вовк
    Зеленский известный экономист ,он им там покажет Куськину мать ,это вам не это ,тута надо понимать усю глубину наших глубин ....
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