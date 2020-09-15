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Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ "Схід"

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Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ "Схід"
У районі населеного пункту Водяне під час проведення інженерних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн зазнав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться повідомленні.

Зазначається, що йому була оперативно надана перша медична допомога, бійця евакуювали до лікувального закладу.

Нині на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. "Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ Схід 01

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Теперь каждый подрыв на российской мине с неустановленным заводским номером будет называться - "подрыв на неизвестном взрывном устройстве". Кто знает, кто ее установил, визитку то не оставили. Значит - не доказано, что это сепары.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    найскорішого одужання пораненному воїну! (тримайся, соколе)
  • Владимир Горбов
    А це непорозуміння яке , хай вибачать мене боги, президент, все в очі х№йла дивиться. Найскорішого одужання пораненному воїну.
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