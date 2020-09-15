У "справі вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що три кримінальні провадження відкрито у справі "вагнерівців".

"У нас є три кримінальних провадження щодо "вагнерівців", - повідомила Венедіктова на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, перше з цих кримінальних проваджень було відкрито одразу після того, як з'явилася інформація у ЗМІ.

"Одразу ж реакція ДБР була, і слідство триває", - зазначила Венедіктова.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.