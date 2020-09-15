У мешканців окупованого Донбасу може вичерпатися терпіння і виникнуть заворушення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мешканці окупованого Донбасу можуть збунтуватися проти окупаційної "влади".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.

За словами Зеленського, він знає, "що є ті, хто був би за те, щоб Донбас став чимось на зразок Придністров'я чи Абхазії".

"Хоча він набагато більший. Тут проживає три мільйони українців, що більше, ніж у деяких країнах Європи. Багато з цих людей захворіли на коронавірус, там ми маємо справу з гуманітарною катастрофою. І люди, які живуть на окупованій частині Донбасу, можуть бачити, як українці живуть по той бік фронту, а саме - краще. У шахтарів на окупованому Донбасі справи йдуть погано: вони не отримують нормальної заробітної плати і змушені платити за воду й електрику за високою ціною. Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, можуть виникнути заворушення", - сказав президент.

Зеленський додав: не варто відкидати, що на окупованій території Донбасу виникне внутрішній конфлікт - багато людей там налаштовані проукраїнськи.

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