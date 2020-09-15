Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський
"Національні вибори і місцеві вибори - це різні речі хоча б тому, що явка на національних виборах набагато вища. Але я впевнений, що "Слуги народу" теж виграють місцеві вибори, якщо скласти всі результати. Йдеться не так про конкуренцію між політичними партіями, як про мерів і місцеві ради. Більшість мерів зв'язувалося з нами, і просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися. Багато з цих мерів перебували при владі від 10 до 20 років. І що вони зробили? Парки та фонтани створені замість того, щоб вирішувати проблеми", - сказав він в інтерв'ю австрійській газеті Wiener Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський вказав, що багато мерів також саботували заходи держави по боротьбі з коронавірусом, і дозволили масові заходи, тому що це приносить популярність.
"Тому ми вирішили, що краще запропонуємо своїх кандидатів, навіть якщо вони не настільки добре відомі", - підкреслив він.