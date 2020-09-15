НАБУ опублікувало переговори "слуги народу" Юрченка і детектива під прикриттям: "10+3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...". ВIДЕО

НАБУ опублікувала оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" і "плюшки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео й аудіозаписі присутні три особи - детектив- "представник промкомпаній", нардеп і посередник. Саме через останнього проводяться всі переговори про незаконні дії.

Судячи з матеріалів, "представник промкомпаній" запропонував нардепові прийняти вигідні йому поправки до законопроєкту. У відповідь, через посередника, була отримана відповідь: "10+3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...". Йшлося про 13 тисяч доларів США. Десять із яких призначалися нардепу "Ю".

Читайте також: Підстав для оголошення про підозру "слузі народу" Юрченко поки недостатньо, - Венедіктова. ВIДЕО