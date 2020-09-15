На нараді у Разумкова фракції домовилися скасувати довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах, - нардеп "Голосу" Железняк

Народні депутати на нараді фракцій і депутатських груп у голови ВР Дмитра Разумкова домовилися внести до порядку денного і проголосувати в цілому законопроєкт про скасування довідок про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Ці довідки теоретично можна було отримати безкоштовно. Але практично це коштує зараз у різних фірм-прокладок 800 - 1 тис. грн. Ось ми говоримо про те, що ми зараз скасовуємо цю корупційну складову, економимо півтора мільярда гривень для наших громадян, які хочуть брати участь у місцевих виборах. А потім вони вже принесуть ці довідки, коли закінчиться реєстрація. Якщо в них є судимість, їх не зареєструють депутатом", - розповів нардеп.

За його словами, йдеться про законопроєкт №3995. Фракції домовилися ухвалити його сьогодні в цілому.

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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.