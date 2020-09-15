Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3053 "Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 228 народних депутатів.

У постанові міститься оцінка поточної ситуації в республіці, засуджуються методи влади щодо її вирішення, наголошується на неприпустимості залучення сил РФ та Організації Договору про колективну безпеку для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до врегулювання кризових ситуацій у демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Текст постанови подаємо в повному обсязі:

"Верховна Рада Україні вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

Вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців. Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув’язнення, створення перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях, порушення права виборців на вільне волевиявлення, а також цілковитий контроль влади над Центральною виборчою комісією Білорусі.

Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

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Ми засуджуємо застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.

Ми приєднуємося до оцінок Європейського Союзу щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримуємо запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників.

Верховна Рада України вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як за політичними мотивами своїх опонентів, так і громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку.

Ми рішуче засуджуємо та вважаємо неприйнятним незаконні затримання українських громадян. Ми будемо всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси.

Україна поважає суверенітет Білорусі, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи. У цьому зв’язку ми рішуче відкидаємо звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в Білорусі. Білорусь завжди була й буде для нас братньою державою, з якою ми споріднені історично, культурно й духовно. Ми сподіваємося, що Білорусь подолає цей складний етап без ослаблення суверенітету.

Вважаємо неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі. Вважатимемо такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Закликаємо білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи. Одним із варіантів могли б бути нові вільні та демократичні вибори за участі незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій".