325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3995 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 325 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується "виключити пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, який вимагає надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

Таким чином, усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах щодо підтвердження несудимості і вказуватимуть про це відомості лише в автобіографії".

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З текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.