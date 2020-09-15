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325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

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325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3995 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 325 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується "виключити пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, який вимагає надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

Таким чином, усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах щодо підтвердження несудимості і вказуватимуть про це відомості лише в автобіографії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На нараді у Разумкова фракції домовилися скасувати довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах, - нардеп "Голосу" Железняк

З текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Viktor Litvinenko f424355a
    а можно балатироватса прямо с зоны?
  • Nikos KGB
    325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 8825
  • ан пав
    Вот это дно. Раньше просто дважды не судимые, а сейчас вообще пофиг.
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