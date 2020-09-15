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За добу CОVID-19 виявили у рекордної кількості правоохоронців - 111, - МВС. ІНФОГРАФІКА

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За добу CОVID-19 виявили у рекордної кількості правоохоронців - 111, - МВС. ІНФОГРАФІКА
В українських правоохоронних органах зафіксовано 111 нових випадків коронавірусної хвороби, що стало рекордною кількістю за добу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу виявлено в Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницькій областях та в Києві.

"Від початку пандемії COVID-19 серед правоохоронців виявлено 4265 хворих, видужали - 3810, померли від коронавірусної хвороби 11 осіб", - сказано в повідомленні.

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За добу CОVID-19 виявили у рекордної кількості правоохоронців - 111, - МВС 01

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