Навальний опублікував перший пост у соцмережі після отруєння: "Я все ще майже нічого не вмію, але вчора зміг цілий день дихати сам"
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний пост він опублікував в інстаграм.
"Привіт, це Навальний, - написав він. - Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль у горлі не використав. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую", - написав він.
Також російський опозиціонер опублікував спільну фотографію з дружиною Юлією, сином Захаром і дочкою Дариною.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.