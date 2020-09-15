"Слуга народу" Юрченко і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"
Як передає Цензор.НЕТ, на опублікованих НАБУ записах нардеп "Ю" повідомив детективу під прикриттям, що для ухвалення вигідних йому поправок до законопроєкту останній має передати йому грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США.
Крім того, в майбутньому детектив мав передбачити передачу нардепу "Ю" 3% акцій статутного фонду іноземного підприємства, яке мають побудувати в Україні.
Детектив: А щодо кількості "плюшок" ми можемо визначитися? Щоб я сказав інвесторам: "Дивіться, на десяте вересня мені потрібно спекти стільки-то "плюшок", там, з начинкою такою-от".
Нардеп: Дивись, я думаю, загальний банкет. Це буде приблизно, ну приблизно, близько двухста кілограм.
Пізніше детектив запитав, коли потрібно саме "спекти це все"?
Нардеп відповів: "Ну, частина потрібно, щоб у нас була для комітету, розумієш?".