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"Слуга народу" Юрченко і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"

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"Слуга народу" Юрченко і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"
Нардеп "Ю" з посередником і детективом НАБУ під прикриттям обговорюють грошову винагороду в розмірі $200 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, на опублікованих НАБУ записах нардеп "Ю" повідомив детективу під прикриттям, що для ухвалення вигідних йому поправок до законопроєкту останній має передати йому грошову винагороду в розмірі 200 тис. доларів США.

Крім того, в майбутньому детектив мав передбачити передачу нардепу "Ю" 3% акцій статутного фонду іноземного підприємства, яке мають побудувати в Україні.

Детектив: А щодо кількості "плюшок" ми можемо визначитися? Щоб я сказав інвесторам: "Дивіться, на десяте вересня мені потрібно спекти стільки-то "плюшок", там, з начинкою такою-от".

Нардеп: Дивись, я думаю, загальний банкет. Це буде приблизно, ну приблизно, близько двухста кілограм.

Пізніше детектив запитав, коли потрібно саме "спекти це все"?

Нардеп відповів: "Ну, частина потрібно, щоб у нас була для комітету, розумієш?".

Також читайте: НАБУ опублікувало переговори нардепа "Ю" і детектива під прикриттям: "10+3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...". ВИДЕО

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • ьля
    как у рыбникова, кажется: "здравствуйте. это я, депутат иванов иван иванович, пока вы не дадите мне взятку в 200 000 долларов сша, что по курсу нацбанка составляет 100 500 000 гривен, я не смогу внести поправку к закону №13, так как не смогу передать заранее оговоренную часть денег в размере 50 000 долларов сша председателю парламентской комиссии петрову петру петровичу, с которым я в апреле 2019 года вступил в преступный сговор с целью незаконного обогащения".
  • Eugeniusz 1
    ********* оправдывают свое дерьмо как могут!
  • NonCFist
    Саранча, пожирающая Украину. "Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 5537
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