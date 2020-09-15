НАБУ закликає Венедіктову підписати підозру "слузі народу" Юрченку: всі матеріали перебувають в ОГП вже 5 днів

Національне Антикорупційне бюро закликає генпрокурора Ірину Венедіктову підписати підозру нардепу "Слуги народу" Олександру Юрченку, якого підозрюють в отриманні хабаря за внесення правок до законопроєкту про утилізацію твердих побутових відходів.

Про це йдеться на сайті НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У межах розслідування корупційної схеми отримання неправомірної вигоди завдяки використанню повноважень народного депутата України НАБУ і САП скерували до Генерального прокурора проєкт повідомлення про підозру чинному народному обранцю. Однак станом на 15.09.2020 листи залишилися без відповіді, що унеможливлює притягнення до відповідальності усіх учасників злочину", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Ю" і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"

У НАБУ зазначають, що в межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених ст.368 КК та ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. У відомстві підкреслюють, що таку підозру може підписати виключно Генеральний прокурор. Тому детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП за попередньою домовленістю з керівництвом Офісу Генерального прокурора 10.09.2020 о 12 год. 20 хв. прибули до ОГП з метою внесення відомостей до ЄРДР щодо можливого вчинення народним депутатом України кримінального правопорушення, а також підписання низки клопотань про проведення слідчих дій стосовно нього.

Також було надано проєкт повідомлення про підозру, довідку про зібрані докази та матеріали кримінального провадження, які підтверджують обґрунтованість підозри.

З 12 год. 30 хв. до 18 год. 00 хв. прокурори ОГП вивчали надані матеріали, і після чого, за результатами проведення низки нарад, зокрема й за участі керівництва Національного бюро, керівник департаменту Офісу Генерального прокурора повідомив, що він не вбачає достатніх підстав для доповіді Генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей щодо можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України до ЄРДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ опублікувало переговори нардепа "Ю" і детектива під прикриттям: "10+3 нехай буде. Узгоджуй і скажи мені...". ВIДЕО

Близько 21 год. 00 хв. проведено нараду за участю Генерального прокурора, Першого заступника директора Національного бюро та керівника департаменту ОГП. За результатами наради рішення про внесення відомостей до ЄРДР ухвалене не було.

10 вересня 2020 року особі-посереднику (неофіційному помічнику чинного нардепа) повідомлено про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. Також до Генерального прокурора скеровано проєкт підозри щодо дій нардепа.

11 вересня 2020 року НАБУ повторно скерувало до ОГП лист щодо необхідності внесення відомостей до ЄРДР стосовно дій нардепа, однак станом на 15.09.2020 відповіді надано не було.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.